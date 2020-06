Business news: Cina, vendite auto in aumento del 14,5 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto in Cina sono aumentate del 14,5 per cento a maggio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, con 2,19 milioni di veicoli venduti. Lo mostrano i dati rilasciati dall'Associazione cinese dei costruttori di automobili (Caam). Il risultato ha seguito un aumento del 4,4 per cento ad aprile e un calo del 43 per cento a marzo, quando la pandemia di coronavirus ha fatto precipitare la domanda. "Le politiche di sostegno del governo e il miglioramento della fiducia dei consumatori hanno contribuito alla crescita di maggio. Tuttavia, gli sviluppi della pandemia globale potrebbero influire sulla domanda estera di veicoli fabbricati in Cina", ha affermato Chen Shihua, funzionario di Caam. A maggio, le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) sono diminuite per l'undicesimo mese consecutivo, scendendo a 82 mila unità, secondo i dati. Le case automobilistiche che producono questo tipo di veicoli, tra cui la cinese Geely Automobile, la giapponese Toyota Motor Corp e la statunitense Ford Motor hanno registrato vendite positive in Cina a maggio. L'associazione dei costruttori il mese scorso ha reso noto che le vendite annuali di auto potrebbero scendere dal 15 al 25 per cento a causa di fattori quali le restrizioni governative alla circolazione e la contrazione degli affari a seguito delle politiche d contenimento della pandemia. (Cip)