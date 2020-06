© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità kuwaitiane hanno annunciato che per il biennio 2020-2021 non verrà più assunto alcun cittadino straniero nel settore petrolifero, nello specifico presso la Kuwait Petroleum Corporation e le sue controllate. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Gulf News". Gli stranieri in Kuwait sono 3,4 milioni su una popolazione totale di 4,8 milioni. (Res)