Business news: Iran-Iraq, raggiunto accordo per la costruzione di un'autostrada di 354 chilometri tra i due paesi

- E' stato raggiunto un accordo tra Iran e Iraq per la costruzione di un'autostrada lunga 354 chilometri che colleghi i due paesi. Lo ha reso noto Muhammad Eslami, ministro iraniano dei Trasporti e dello Sviluppo urbano, come riferito dall'emittente televisiva "Press TV". La nuova arteria collegherà Mehran, città frontaliera nell'Iran occidentale con Najaf, città santa dello sciismo nell'Iraq centrale. Il ministro ha dichiarato che "l'autostrada Mehran-Najaf potrebbe essere una strada di elevato potenziale in termini di traffici commerciali tra i due paesi oltre alla funzione legata al trasporto di pellegrini". Secondo Eslami, i funzionari iracheni e iraniani hanno concluso un "colloquio iniziale" per la costruzione dell'autostrada. Uno studio del parlamento iraniano ha registrato che annualmente circa due milioni di iracheni visitano l'Iran per pellegrinaggi, mentre 700 mila iraniani si recano in Iraq per la medesima ragione. Il valico di frontiera di Mehran è stato riaperto l'8 giugno dopo la chiusura intervenuta a inizio marzo per limitare la diffusione della pandemia. Ogni anno, tra 500 e 600 mila persone attraversano questo valico di frontiera. (Res)