Formia: pesca illegale, due uomini denunciati e sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo della provincia di Caserta è stato denunciato a Formia per aver raccolto circa 120 chili di mitili quando il limite è fissato a 6 chili. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e dai militari della Guardia costiera di Formia. Nei confronti del pescatore è stata elevata una sanzione amministrativa di 16mila euro oltre al sequestro dell'intero pescato. Un secondo intervento degli uomini della Guardia Costiera è stato compiuto nei pressi della scogliera antistante il porto di Formia, nei confronti di un pescatore colto a svolgere attività di pesca subacquea senza l’utilizzo del previsto pallone galleggiante di segnalazione, con grave pregiudizio per la sicurezza in mare. Anche in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa pari a mille euro oltre al sequestro dell’attrezzatura da pesca nonché del prodotto pescato.(Rer)