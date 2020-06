Business news: Corea del Sud, respinta richiesta di arresto per l’erede di Samsung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte distrettuale centrale di Seul ha respinto la richiesta di arresto avanzata dai procuratori a carico dell’erede dell’impero industriale Samsung, Lee Jae-yong. Lee, vicepresidente di Samsung Electronics, non ha riscontrato elementi probatori sufficienti a ordinare l’arresto di Lee, sospettato di frode nell’ambito di una fusione tra due controllate di Samsung nel 2015. Al suo arrivo alla Corte per l’udienza di arresto, l’erede di Samsung ha rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti, che gli chiedevano se la controversa operazione di fusione sia davvero avvenuta sotto la sua direzione. Due ex dirigenti del Gruppo Samsung, Choi Ji-sung e Kim Jong-joong, che nel 2015 guidavano l’Ufficio per le strategie future del Gurppo, oggi disciolto, hanno preso parte a loro volta all’udienza. La procura sudcoreana ha chiesto l’arresto di tutti e tre gli imputati, ma la Corte ha respinto la richiesta in tutti e tre i casi. (Git)