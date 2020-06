Business news: China Telecom esorta Commissione per le comunicazioni a non revocare autorizzazione a operare negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità statunitense di China Telecom – una delle principali aziende di telecomunicazioni in Cina – ha esortato la Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) degli Stati Uniti a non revocare alla società l'autorizzazione quasi ventennale a fornire servizi di telecomunicazioni internazionali da e verso gli Usa. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". La richiesta è arrivata lunedì 8 giugno, dopo che il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e altre agenzie ad aprile hanno chiesto alla Fcc di revocare l'autorizzazione di China Telecom (Americhe) citando problemi di sicurezza nazionale. La società cinese ha definito le affermazioni del governo degli Stati Uniti "infondate" e ha affermato che la Fcc non dovrebbe revocare il suo diritto di operare negli Stati Uniti "basato esclusivamente su preoccupazioni di politica estera in assenza di prove di qualsiasi condotta specifica". All'inizio di aprile, il ministero degli Esteri cinese ha espresso la sua opposizione alla minaccia di Washington di impedire a China Telecom di servire il mercato degli Stati Uniti, esortando il paese a smettere di reprimere irragionevolmente le società cinesi. Zhao Lijian, portavoce del ministero, ha dichiarato che la Cina chiede al governo degli Stati Uniti di rispettare le regole del mercato e di smettere di estendere il concetto di sicurezza nazionale e di politicizzare le questioni economiche. (Cip)