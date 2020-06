Business news: Cina, studio Coface prevede ulteriore aumento ritardi di pagamento a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cina, in un contesto di attività economica debole a causa della crisi sanitaria, l’ultimo studio Coface sul comportamento di pagamento delle imprese cinesi evidenzia un forte deterioramento dei pagamenti. Il 66 per cento delle imprese intervistate ha dichiarato ritardi di pagamento nel 2019. Nel 2019, la durata dei tempi di pagamento è rimasta stabile a 86 giorni. Tuttavia, i settori maggiormente colpiti dalle misure di confinamento dovranno posticipare i pagamenti per poter sopravvivere nel 2020 e di conseguenza il numero delle insolvenze d’impresa è destinato ad aumentare. “I dati sui comportamenti di pagamento delle imprese cinesi, unitamente alle previsioni al ribasso per l’economia del paese ci confermano, ancora una volta, il clima difficile di questo 2020”, sottolinea Ernesto De Martinis, amministratore delegato di Coface in Italia e Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa. “L’impatto della pandemia da Covid-19 contribuisce a rendere il trend più significativo, soprattutto se si esaminano i settori dell’economia cinese che risentiranno maggiormente dell’effetto - come l’energia, l’auto o i trasporti – la prospettiva di maggiori insolvenze e lo scarso ricorso, ancora oggi, a strumenti di gestione e protezione del credito da parte delle aziende”, aggiunge De Martinis. (Com)