Business news: Hong Kong, governo concederà prestiti per salvare la compagnia di bandiera Cathay Pacific

- La compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, Cathay Pacific Airways, sarà ricapitalizzata per 5,2 miliardi di dollari e il governo locale concederà prestiti in cambio di una partecipazione nella società. "Cathay Pacific ha esplorato le opzioni disponibili e ritiene che sia necessaria una ricapitalizzazione per garantire la liquidità sufficiente per resistere alla crisi attuale", ha dichiarato la compagnia in una nota alla borsa di Hong Kong. Secondo quanto riferisce il "South China Morning Post", che cita fonti informate sui fatti, il governo locale varerà un pacchetto di salvataggio da quasi 3,9 miliardi di dollari per Cathay Pacific, che garantirà due posti di osservatore nel consiglio di amministrazione dell'azienda. Secondo quanto riferito, le azioni saranno acquisite tramite Aviation 2020 Limited, una società di Hong Kong interamente di proprietà del Financial Secretary Incorporated. Cathay e i principali azionisti Swire Pacific e Air China hanno sospeso le negoziazioni questa mattina in attesa di un annuncio. Swire possiede una partecipazione del 45 per cento in Cathay e Air China ne detiene il 30 per cento. Cathay ha messo a terra la maggior parte dei suoi aerei a causa della caduta della domanda in seguito alla pandemia di coronavirus, trasportando solo merci e una rete ridotta all'osso di passeggeri verso destinazioni come Pechino, Los Angeles, Singapore, Sydney, Tokyo e Vancouver. (Cip)