Business news: Thailandia, mercato immobiliare subisce la frenata degli investimenti cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus ha aggravato la crisi del mercato immobiliare nelle grandi città della Thailandia, già alle prese con una contrazione degli investimenti cinesi. Questi ultimi sono in piena ritirata, in risposta al crollo del valore degli investimenti operati nel mercato dei condomini dell’area metropolitana di Bangkok. Negli ultimi anni il mercato residenziale thailandese ha sviluppato una progressiva dipendenza dagli investitori cinesi, che si sono anche progressivamente affermati come prima fonte di introiti per il settore del turismo. Cina e Hong Kong hanno effettuato il 43 per cento degli acquisti di unità abitative thailandesi nel 2018, pari a un importo complessivo di 96,16 miliardi di baht (circa 3 miliardi di dollari), secondo i dati forniti dalla Banca centrale thailandese. Stati Uniti, Singapore, Taiwan, Regno Unito e Giappone hanno rappresentato a loro volta fonti di investimenti immobiliari significativi. (Fim)