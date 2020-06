Business news: Egitto, Fmi annuncia accordo per finanziamento da 5,2 miliardi di dollari contro impatto economico pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha dato il proprio assenso alla concessione di un pacchetto annuale di finanziamento da 5,2 miliardi di dollari all'Egitto per sostenere il paese nell'affrontare le ricadute economiche della pandemia da coronavirus. Lo riferisce l'emittente televisiva emiratina "Al Arabiya". Il nuovo finanziamento si aggiunge a quello da 2,8 miliardi di dollari approvato dall'Fmi un mese fa. Secondo un comunicato dell'organismo internazionale, il Cairo ha richiesto aiuto "per mantenere la propria stabilità macroeconomica malgrado lo choc causato dal coronavirus e continuando i progressi in riforme strutturali fondamentali". L'Fmi ha tenuto videoconferenze con i funzionari egiziani in merito ai termini del finanziamento, che dovrebbe essere approvato definitivamente nelle prossime settimane. (Res)