Business news: Cina-Cambogia, il 16 giugno l'incontro per discutere su accordo di libero scambio

- Il Comitato di coordinamento intergovernativo tra la Cambogia e la Cina si riunirà il 16 giugno per discutere dell'accordo di libero scambio (Als) tra i due paesi e scambiare idee su come ripristinare l'economia cambogiana una volta che la pandemia di Covid-19 si sarà attenuata. Il vicepremier Hor Namhong ha annunciato la nuova agenda in una riunione interna con il comitato presso l'ufficio del Consiglio dei ministri. Alla riunione del 16 giugno parteciperanno membri cambogiani del comitato in videoconferenza. La delegazione cinese sarà guidata dal ministro degli Esteri Wang Yi. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Phnom Penh Post", Namhong ha dichiarato: "Durante l'incontro si discuterà del passato e del futuro della cooperazione tra Cambogia e Cina e di come lavoreremo insieme per ripristinare l'economia cambogiana nel post-Covid-19". L'accordo di libero scambio Cambogia-Cina dovrebbe essere finalizzato questo mese. Il ministro del Commercio cambogiano, Pan Sorasak, ha guidato un gruppo di lavoro a metà maggio per preparare politiche e strategie per negoziare l'Als. Il ministro ha affermato che gli accordi bilaterali con i paesi partner sono al centro degli sforzi del ministero per migliorare la competitività e la diversificazione degli scambi, e ha osservato che gli accordi di libero scambio sono necessari per integrare il paese nell'economia regionale e globale. (Cip)