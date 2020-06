Business news: Cina. provincia di Shandong punta a 1.200 treni merci con rotte internazionali nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della provincia orientale cinese dello Shandong intendono inaugurare due nuove linee ferroviarie per il trasporto merci verso l'Europa entro la fine di quest'anno, con l'obiettivo di aumentare da 800 a 1.200 il totale dei treni in partenza nel 2020 per il vecchio continente e l'Asia centrale. Secondo Xu Chenggang, dirigente del China Railway Jinan Group, lo Shandong aumenterà anche la frequenza e la qualità del servizio sulle rotte esistenti. Nonostante la pandemia di Covid-19, la provincia ha ripreso il trasporto merci verso l'Europa e l'Asia già dalla metà di febbraio. Ad oggi, ha precisato Xu, oltre 500 treni merci sono partiti dallo Shandong, in crescita del 40 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le autorità provinciali attualmente gestiscono 33 linee ferroviarie internazionali per il trasporto merci, che collegano le città dello Shandong con più di 40 aree urbane in Europa e in Asia centrale. (Cip)