Business news: Iran, Rohani esorta Banca centrale a intraprendere azioni per sbloccare fondi congelati a Seul

- Il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, ha ordinato al governatore della Banca centrale iraniana, Abdolnaser Hemmati, di intraprendere tutte le azioni necessarie per spingere la Corea del Sud a sbloccare le attività attualmente congelate derivanti dalle esportazioni di petrolio. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Mehr”, il presidente ha esortato il governatore a seguire il caso organizzando colloqui politici e adottando misure legali attraverso organismi internazionali. "Il divieto della Corea del Sud di utilizzare le risorse della Banca centrale da parte dell'Iran per acquistare beni di base, medicine e articoli umanitari non è mai accettabile e prevediamo che il governo sudcoreano eliminerà questa restrizione il prima possibile", ha affermato il presidente. All'inizio di questa settimana, la Banca centrale iraniana ha invitato le banche sudcoreane a liberare il denaro del petrolio iraniano congelato sotto la pressione degli Stati Uniti, avvertendo che la Repubblica islamica si sarebbe riservata il diritto di intraprendere azioni legali ai sensi del diritto internazionale. Il ministero degli Esteri iraniano afferma che la Corea del Sud ha bloccato circa sette miliardi di dollari per il petrolio esportato prima che l'amministrazione statunitense reimponesse le sanzioni sulle vendite di petrolio dell’Iran tra il 2018 e il 2019. (Res)