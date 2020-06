Business news: Algeria, Italia primo cliente dei prodotti algerini nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non perde quote si è piazzata al primo posto nella classifica dei clienti dell’Algeria con acquisti pari a 1,175 miliardi di dollari nel primo trimestre 2020, in calo del 33,04 per cento in parte a causa della serrata anti-coronavirus iniziata a marzo. Secondo i dati diffusi dalla direzione generale delle dogane, la Francia è arrivata seconda con 1,005 miliardi di dollari, in calo del 31,22 per cento, seguita dalla Turchia con 705 milioni di dollari, in aumento del 20,52 per cento dopo la firma di un nuovo contratto per la fornitura di Gas di petrolio liquefatti; al quarto e quinto posto figurano la Spagna con 657 milioni (-52,83 per cento) e la Cina con 471 milioni di dollari (+21,14 per cento). Le esportazioni dell’Italia verso l’Algeria hanno raggiunto quota 741 milioni di dollari durante i primi tre mesi dell'anno in corso, in calo dell'11,04 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Si tratta di un dato rilevante per l'export italiano che non ha perso quote di mercato, mentre gli altri fornitori hanno perso quanto o più del nostro Paese. Davanti all’Italia figurano la Cina – al primo posto con 1,54 miliardi, ma con il maggior calo percentuale (-32,3 per cento) – e la Francia giunta seconda con 951 milioni di dollari e un decremento del 10,62 per cento. Al quarto e quinto posto vi sono Spagna (-28,38 per cento) e Germania (-36,11 per cento) con circa 570 milioni di dollari ciascuno; seguono gli Stati Uniti con 488 milioni di dollari, un incremento del 75,82 per cento. La bilancia commerciale dell'Algeria ha registrato un deficit di 1,5 miliardi nel primo trimestre 2020, rispetto a 1,19 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2019, con un aumento del 26,21 per cento. Secondo gli stessi dati, le esportazioni algerine hanno raggiunto quasi 7,62 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell'anno in corso, contro i 10,14 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2019, registrando così una diminuzione del 24,89 per cento. Le importazioni, da parte loro, sono ammontate a 9,12 miliardi di dollari, contro 11,33 miliardi del primo trimestre dell’anno presente, in calo del 19,52 per cento. In base a questi dati, l’Italia risulta essere il terzo partner commerciale dell’Algeria con un interscambio di 1,916 miliardi di dollari. Al primo posto c’è la Cina con 2.011 miliardi di dollari, seguita dalla Francia con 1.956. (Ala)