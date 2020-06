Business news: Cina, fondo Comgest vede il mercato in fase di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto la Cina sia stata duramente colpita dal Covid-19 nel primo trimestre, con il Pilin calo del 6,8 per cento, il mercato è ora in fase di ripresa. Lo scrive in un commento Jasmine Kang, gestore del fondo Comgest Growth China di Comgest. "Il governo ha iniziato a ridurre le misure di blocco a marzo e all'inizio di aprile, con la città di Wuhan (l'epicentro iniziale del coronavirus) ha concluso il lockdown. La maggior parte delle industrie sono tornate alla piena produzione. Tuttavia, permangono venti contrari economici, i rischi geopolitici sono in aumento e si verificano ancora focolai locali del virus. Il recupero dei consumi è lento, ostacolato dalle regole e dalle abitudini di distanziamento sociale. I confini rimangono semichiusi, con un impatto sulle industrie e sulla supply-chain. A causa dei blocchi all'estero, gli esportatori stanno sperimentando cancellazioni degli ordini con poca visibilità. Infine, le relazioni con un certo numero di paesi sviluppati si sono sfilacciate", osserva Kang ricordando in particolare i toni duri nei confronti di Pechino adoperati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. (Com)