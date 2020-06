Business news: Cina, nuovo piano operativo per aumento voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli internazionali in entrata e in uscita dalla Cina aumenteranno del 50 per cento con l'entrata in vigore l'8 giugno del nuovo piano operativo. L'Amministrazione dell'aviazione civile della Cina (Caac) ha annunciato un allentamento delle restrizioni sui voli internazionali che consentirà a tutte le compagnie aeree straniere qualificate di riprendere i servizi nel paese. La Caac stima che il totale dei voli settimanali dopo l'entrata in vigore del nuovo piano ammonteranno a circa 150. Gli arrivi settimanali in aereo saranno in media di 33 mila persone, quelli giornalieri di 4.700. La Caac prevede che un massimo di 44 voli saranno aggiunti da 44 compagnie aeree da 23 paesi e regioni che mantengono collegamenti aerei con la Cina. Per 20 compagnie aeree di 16 paesi che riprenderanno i collegamenti aerei con la Cina dopo la nuova norma, l'aumento massimo settimanale sarà di circa 20 voli. Questi 16 paesi includono Afghanistan, Kazakhstan, Qatar, Messico, Svizzera, Iran e Vietnam. (Cip)