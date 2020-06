Roma: Ciaccheri, grazie a Regione questura e Asl per chiusura claster Garbatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asl Roma 2 e Regione Lazio dichiarano chiuso il cluster a Garbatella. "Non ci sono più casi positivi all'interno della struttura di Piazza Pecile: i casi positivi sono tutti trasferiti e sono stati ricostruiti i contatti stretti". Lo dichiara il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Sono stati eseguiti i tamponi a tutti e verrà mantenuta ora una sorveglianza sulla struttura da parte della Asl Roma 2". A tal proposito Ciaccari ha detto di voler portare "il mio ringraziamento e quello di tutto il Municipio Roma VIII, all'assessore regionale Alessio D'Amato e alle strutture sanitarie della regione Lazio che si sono immediatamente attivate. Voglio ringraziare anche il personale della Asl Roma 2 e del commissariato di polizia Colombo con i quali il coordinamento e la collaborazione sono stati continui"-prosegue Ciaccheri. "La situazione seppur critica, è stata gestita con grande serenità e collaborazione fattiva. Ho seguito assieme alla mia giunta lo sviluppo del monitoraggio sanitario e ci siamo adoperati per mettere in moto una macchina di supporto all'organizzazione sanitaria e alle persone coinvolte nella quarantena precauzionale". Grazie anche all'intervento della Croce rossa e delle associazioni di Protezione civile "la consegna della spesa e dei beni di prima necessità per le famiglie che potranno rimanere nell'immobile, continuerà con le necessarie disposizioni di sicurezza. Ringrazio tutte e tutti i cittadini coinvolti per la grande prova collaborazione e la responsabilità dimostrata. Attendiamo notizie positive sulla situazione medica delle persone già in cura presso il Bambin Gesù e continueremo a supportare la nostra comunità perché nessuno rimanga solo in un momento della nostra città in cui la pandemia non è ancora alle nostre spalle-conclude Ciaccheri-". (Com)