Cile: coronavirus, si dimette il ministro della salute Manalich

- Il ministro della Salute del Cile, Jaime Manalich, ha rinunciato oggi al suo incarico, nel pieno delle polemiche per le critiche alla gestione dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Il Cile, che non ha mai decretato una quarantena generale in tutto il paese, con 167.355 casi ha già superato la Francia per numero di contagi, mentre il sistema sanitario ha raggiunto il limite del collasso. Sono invece 3.101 le vittime della Covid-19 dall'inizio della pandemia, con il primo caso regsitrato il 3 marzo. La forte ascesa della curva dei contagi e l'insistenza nel voler gestire una quarantena flessibile nonostante le avvertenze del collegio dei Medici hanno logorato progressivamente la figura di Manalich fino a portarlo alla rinuncia. Al suo posto è subentrato l'ex presidente del collegio dei Medici, Enrique Paris. Nel suo messaggio di insediamento, Paris ha manifestato la sua disponibilità "al dialogo e la collaborazione con tutte le società scientifiche e i collegi professionali nell'ambito della salute". (Abu)