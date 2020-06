Business news: Cina, Tetra Pak avvia nuovo impianto di produzione in Mongolia Interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso internazionale del packaging Tetra Pak ha avviato la costruzione di un nuovo impianto di produzione a Hohhot, capitale della regione autonoma della Mongolia interna, nella Cina settentrionale. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", che cita fonti aziendali, il fornitore di imballaggi investirà 700 milioni di yuan (circa 98,8 milioni di dollari) nella fabbrica nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Hohhot. La fase di costruzione dovrebbe essere completata all'inizio del 2021. Secondo le fonti, il nuovo stabilimento sarà in grado di produrre dieci miliardi di sistemi di chiusura per contenitori in cartone un anno dopo l'inizio della produzione, creando 200 posti di lavoro. Secondo gli analisti del settore, la fabbrica garantirà una consegna più stabile ed efficiente ai clienti locali, inclusi i giganti cinesi del latte Yili e Mengniu. (Cip)