Viterbo: sindaco, protocollo d'intesa tra Diocesi e Regione per salvaguardia Palazzo Papi

- Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto tra la Diocesi di Viterbo e la Regione Lazio finalizzato alla tutela del Palazzo dei papi di Viterbo. L'impegno di Regione e Diocesi "rappresenta -dichiara in una nota il sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena- una concreta testimonianza di una proficua sinergia tra realtà istituzionali diverse. Una sinergia che ha messo in primo piano la valorizzazione, la riqualificazione e la salvaguardia del Palazzo dei Papi, un edificio simbolo per la nostra città, dal punto di vista storico, religioso e artistico. Con la firma dell'importante documento da parte del vescovo Lino Fumagalli e del vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, grazie anche all'impegno del consigliere regionale Enrico Panunzi, si è conseguito un importante risultato, a favore di un monumento che racchiude, custodisce e tramanda la nostra storia a Viterbo e nel mondo, anche grazie ai tantissimi turisti che solitamente -conclude- lo visitano e lo apprezzano". (Com)