Albania: deputato Usa Engel, accordo su riforma elettorale divenga legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulla riforma elettorale raggiunto in Albania dovrebbe essere tradotto in legge. Lo ha affermato Eliot L. Engel, membro della Camera dei rappresentanti Usa e presidente della commissione per gli Affari esteri, ripreso dall'agenzia di stampa albanese "Ata". “L'accordo di riforma elettorale in Albania contiene alcuni degni passi avanti. Include disposizioni che depoliticizzano l'amministrazione elettorale, aumentano la trasparenza e rafforzano l'indipendenza dei dipendenti delle commissioni elettorali. È importante sottolineare che ciò consentirà all'Albania di avviare il processo di adesione all'Ue e dovrebbe essere adottato come legge", ha affermato Engel. "Detto questo, il parlamento dovrebbe prendere in considerazione tutte le voci e adottare una misura aggiuntiva nel prossimo futuro che includerà liste aperte e che consenta agli albanesi-americani e ad altri albanesi di tutta la diaspora di votare alle elezioni del 2021 nel loro luogo di residenza. Invito i miei amici in Albania a continuare a lavorare sulla riforma elettorale in modo che la vostra democrazia sia forte, saldamente radicata e di ampio respiro", ha aggiunto Engel. (Alt)