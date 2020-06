Messico: coronavirus, per la prima volta incremento di oltre 5 mila casi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha registrato per la prima volta un aumento dei casi di coronavirus superiore a cinquemila unità: 5.222, per l’esattezza, con 504 decessi. Il totale dei contagi è salito a 139.196 e quello delle vittime a 16.448. Lo ha riferito ieri sera il direttore dell’Epidemiologia del ministero della Salute messicano, José Luis Alomia, in una conferenza stampa. Alomia ha riferito anche che dei 8.339 letti di terapia intensiva presenti nella rete ospedaliera del paese, 3.184, pari al 38 per cento, sono occupati. Il Messico è al quarto posto nelle Americhe per numero di casi dopo Stati Uniti, Brasile e Cile, e terzo per decessi dopo Stati Uniti e Brasile, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Sui dati, tuttavia, alcuni esperti hanno avanzato dei dubbi. È il caso, ad esempio, di Raul Rojas, docente dell’Università libera di Berlino, e Rafale Gamboa, dell’Istituto tecnologico autonomo del Messico (Itam), autori di un’analisi pubblicata sul quotidiano “El Universal”. I due autori, sulla base di modelli matematici, hanno stimato che i casi non siano in realtà più di 22 mila. (segue) (Mec)