Milano: De Corato, bene valorizzazione immobili comunali, ma sgomberare Torkiera e RiMake

- "Finalmente, dopo anni, il Comune di Milano ha deciso di mettere a reddito 25 immobili pubblici in disuso tra cui lo spazio a ridosso del Cimitero Maggiore, occupato da oltre 20 anni dalla Torchiera e l'ex liceo Omero di via Del Volga, occupato negli ultimi anni dal collettivo RiMake". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commentando l'annunciata mobilitazione di Cascina Torchiera e RiMake contro la delibera del Comune di Milano per la vendita degli spazi pubblici in disuso. "Questa è la strada giusta - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - che il Comune deve percorrere fino in fondo e senza alcuna esitazione di fronte alle proteste degli abusivi. Il primo passo è lo sgombero tempestivo di questi spazi, troppo a lungo sottratti alla collettività e lasciati in mano ai collettivi a cui certa sinistra strizza l'occhio". "Non possono esserci regolarizzazioni, accordi o cedimenti. Il Centro-sinistra non deve ripetere un nuovo 'caso Leoncavallo', che è ancora lì indisturbato, dopo 24 anni, nell'ex cartiera di via Watteau", conclude De Corato. (Com)