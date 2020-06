Iran-Venezuela: Teheran sarebbe stata pronta a colpire navi Usa in caso blocco petroliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze navali iraniane si stavano preparando a colpire le navi commerciali statunitensi nel Golfo Persico, lo scorso maggio, in caso Washington avesse cercato di bloccare le cinque petroliere iraniane con un carico di carburante destinato al Venezuela. Lo riferisce il sito iraniano “Noor News” vicino ai Guardiani della rivoluzione iraniana. L'Iran ha inviato una flottiglia di cinque navi cisterna in Venezuela a maggio e ha affermato che continuerà le spedizioni se Caracas ne avesse nuovamente bisogno. "Secondo i rapporti ricevuti da Noor News, dopo le crescenti minacce militari contro le navi iraniane dirette verso il Venezuela, è stato emesso un ordine alle Forze armate iraniane per identificare e rintracciare diverse navi mercantili statunitensi nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman", ha riferito il sito iraniano. "Le opzioni per l'azione reciproca sono state immediatamente identificate e monitorate per possibili operazioni", riferisce il sito. L'Iran ha esposto le sue rimostranze alle Nazioni Unite il mese scorso e ha convocato l'ambasciatore svizzero a Teheran, che rappresenta gli interessi degli Stati Uniti nella Repubblica islamica, sulle possibili misure che Washington potrebbe adottare contro le petroliere iraniane. Gli Stati Uniti, che non hanno ostacolato la rotta delle petroliere iraniane, stanno prendendo in considerazione l'imposizione di sanzioni per altre petroliere straniere che faranno commercio con il Venezuela.(Res)