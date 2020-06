Messico: coronavirus, economia formale ha perso più di un milione di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha perso più di un milione di posti di lavoro nell’economia formale a causa dell’epidemia di coronavirus e del conseguente blocco delle attività produttive non essenziali. Lo ha calcolato l’Istituto messicano della sicurezza sociale (Imss). A maggio sono stati persi 344.526, in aggiunta ai 555.247 di aprile e ai 198.033 del periodo compreso tra il 13 e il 31 marzo, per un totale di 1.097.806. L’ultimo indicatore dell’attività industriale del Messico (Imai), relativo al mese di aprile, ha segnalato un calo del 25,1 per cento su base mensile e del 29,6 per cento su base annua. Il paese ha avviato il primo giugno la graduale ripresa di tutte le attività produttive, dopo il blocco di quelle non essenziali imposto nei mesi di aprile e maggio. (segue) (Mec)