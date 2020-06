Lavoro: Sardegna, ripartono tirocini e corsi di formazione in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno riattivati in Sardegna i percorsi di tirocinio e i corsi di formazione in presenza, secondo le disposizioni in attuazione del Dpcm del 11 giugno 2020. Tale disposizione prevede la condizione che ci sia un'organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante, tale da ridurre al massimo il rischio di aggregazione e che vengano adottate misure di prevenzione e protezione. "In questa fase di riavvio di tutte le attività produttive è necessario garantire un percorso formativo ai giovani e meno giovani affinché possano fare esperienze di lavoro determinanti per il loro futuro", ha dichiarato l'assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, commentando la riattivazione di tutti i tirocini e i corsi di formazione, nonché la possibilità di concludere quelli già iniziati durante l'emergenza Covid-19. (segue) (Rin)