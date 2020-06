Lavoro: Sardegna, ripartono tirocini e corsi di formazione in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono inoltre tutti i tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie attraverso cui è possibile raggiungere una qualifica professionale, a titolo esemplificativo il corso per operatore sociosanitario, che contempla la possibilità di sostenere gli esami per conseguire l'attestato. "Nei prossimi giorni – prosegue Zedda – l'assessorato, in collaborazione con Aspal, Agenzia per le politiche attive del lavoro, pubblicherà l'avviso per nuovi tirocini dedicati a under 29, under 35 e over 35. Abbiamo voluto considerare un'ampia fascia di età per consentire ai cittadini sardi inoccupati l'opportunità di acquisire le giuste competenze all'interno di un qualsiasi contesto aziendale. Per questo motivo, il tirocinio continua a essere uno strumento utile anche per le imprese - comprese quelle che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione, le quali tuttavia dovranno tenere sospesi i tirocinanti delle medesime figure professionali dei lavoratori in cassa integrazione - che per noi sono un partner fondamentale", conclude l'esponente della Giunta Solinas. (Rin)