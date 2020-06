Business news: Cina, esportazioni in aumento dell'1,4 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Cina sono aumentate dell'1,4 per cento su base annua in termini di valore salendo a 1.460 miliardi di yuan (circa 205,7 miliardi di dollari) a maggio. Lo ha reso noto l'Amministrazione generale delle dogane cinesi (Gac). Le importazioni sono diminuite del 12,7 per cento scendendo a 1.010 miliardi di yuan (142,6 miliardi di dollari), con un surplus commerciale di 442,75 miliardi di yuan (62,5 miliardi di dollari). Il commercio estero di merci è diminuito del 4,9 per cento su base annua, a 2.470 miliardi di yuan (348,7 miliardi di dollari). Nei primi cinque mesi dell'anno, il commercio estero di beni è sceso del 4,9 per cento su base annua a 11.540 miliardi di yuan (1.629 miliardi di dollari), mantenendo lo stesso livello di calo nel periodo gennaio-aprile. Durante il periodo gennaio-maggio, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è rimasta il principale partner commerciale della Cina, con scambi in crescita del 4,2 percento su base annua a 1.700 miliardi di yuan (240 miliardi di dollari), pari al 14,7 per cento del commercio estero totale della Cina. Gli scambi con l'Unione europea, gli Stati Uniti e il Giappone sono diminuiti durante il periodo. Nello stesso periodo, il volume del commercio estero delle imprese private è cresciuto dell'1,8 per cento a 5.110 miliardi di yuan (721,4 miliardi di dollari), rappresentando il 44,3 per cento del volume totale degli scambi con l'estero della Cina, con un aumento di 2,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Cip)