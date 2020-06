Usa: afroamericano ucciso da polizia, aperta indagine in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio investigativo dello Stato Usa della Georgia (Gbi), su richiesta del Dipartimento di Polizia di Atlanta (Apd), ha aperto un’indagine sul coinvolgimento di un agente in una sparatoria in cui è morto un giovane identificato come Rayshard Brooks, 27 anni, afroamericano. Lo ha reso noto l’Ufficio in un comunicato emesso in seguito alla pubblicazione sui social network di un video sull’accaduto, girato col cellulare da un testimone. Oltre al video sono state pubblicate in rete testimonianze su colpi sparati alla schiena e sul trasporto tardivo in ospedale. L’Ufficio ha sottolineato di essere consapevole dell’attenzione ricevuta dal video, che sta analizzando. Secondo le informazioni preliminari riferite dal Gbi, una pattuglia di due agenti ha risposto ieri sera intorno alle 22.30 a una chiamata sulla presenza di un uomo addormentato in un veicolo parcheggiato nel parcheggio del fast food Wendy’s sulla University Avenue che intralciava il traffico; il soggetto è stato sottoposto al test del tasso alcolemico ed essendo risultato non sobrio è stato fermato; durante l’arresto, ha opposto resistenza e ne è seguita una colluttazione. L’Ufficio precisa che il giovane avrebbe afferrato il taser in possesso di un agente prima di essere colpito e ferito. Trasportato in un ospedale locale, Brooks è morto dopo un intervento chirurgico. Un agente è stato curato per una ferita e dimesso. I risultati dell’indagine saranno consegnati all’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Fulton. (Nys)