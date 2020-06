Business news: Banca mondiale, economie Estremo oriente cresceranno dello 0,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che la crescita nella regione dell'Asia orientale e del Pacifico scenderà allo 0,5 per cento nel 2020, il tasso più basso dal 1967, a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus. È quanto emerge dall'ultimo rapporto della Banca mondiale. La Cina dovrebbe rallentare all'un per cento quest'anno e rimbalzare al 6,9 per cento nel 2021, man mano che l'attività economica gradualmente si normalizza e le misure anti-contagio vengono revocaei in tutto il mondo. La proiezione, spiega la banca, si basa sulla capacità della Cina e di altri importanti paesi della regione di scongiurare una seconda ondata di focolai pandemici. L'ipotesi avanzata nel rapporto è che il grave rallentamento registrato in Cina nel primo trimestre e nel resto della regione nel primo semestre sarà seguito da una ripresa graduale e sostenuta. In Cina, misure altamente restrittive hanno portato a un arresto quasi completo dell'attività in alcuni settori e regioni a febbraio. L'economia ha iniziato la ripresa a marzo, quando le misure sono state allentate e, ad aprile, con la produzione industriale tornata a crescere e le vendite di veicoli che hanno registrato nuovi guadagni. Tuttavia, le aziende si trovano ad affrontare carenze finanziarie, calo della domanda esterna e il recupero dei servizi è in ritardo. Nel resto della regione, le condizioni economiche sono peggiorate a marzo e sono rimaste sotto pressione ad aprile. (Nys)