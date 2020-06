Fase 3: Conte, riconosciuto nostro ruolo di esempio nell'affrontare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è ancora sulla frontiera, ci è stato riconosciuto di essere stati ad esempio da altri paesi" per come abbiamo affrontato l'emergenza. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata degli Stati generali sull'economia. "Charles Michel (presidente del Consiglio europeo) ha detto che noi indirettamente abbiamo salvato vite in Europa", ha aggiunto. (Rin)