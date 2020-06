Roma: Fd'I: grillini bocciano mozione per tutela animali Bioparco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'assemblea Capitolina di giovedì scorso "incredibilmente la maggioranza grillina ha bocciato una mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva di accelerare il contributo da parte di Roma Capitale al Bioparco previsto dallo Statuto di quest'ultimo, in considerazione delle gravi mancanze legate alla mancata bigliettazione della fase 1 e alle limitate entrare di questo periodo". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "Tale entrata sarebbe necessaria per garantire appieno la tutela e il benessere degli animali del Giardino Zoologico, la mozione proponeva inoltre di avviare campagne di adozione degli animali con fondi privati per il medesimo motivo. A questo punto la Raggi e la sua maggioranza si assumono ogni responsabilità' per eventuali ammanchi di bilancio o peggio per eventuali mancanze nella tutela del benessere degli animali".(Com)