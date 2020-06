Lazio: Di Berardino, nella regione da lunedì corsi formazioni in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 15 giugno riprenderanno tutte le attività inerenti la formazione professionale in presenza, comprese quelle di tipo teorico. A comunicarlo con una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio. "Il provvedimento -si legge- è stato formalizzato oggi dal Presidente Nicola Zingaretti in un'ordinanza sulla ripresa di diverse attività, tra le quali la formazione. In quest'ambito la scelta segue il Dpcm del 12 giugno ed è frutto di accordi siglati con le altre regioni italiane e delle linee guida elaborate in sede di Conferenza delle Regioni con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica. I criteri -continua Di Berardino- per la ripartenza adottati sono quelli che hanno già guidato il riavvio delle attività economiche, dei tirocini e delle attività pratiche legate alla formazione: massima sicurezza per i presenti, dotazioni sanitarie, sanificazione degli ambienti, distanziamento sociale e ricorso alle modalità web quando la presenza non possa essere svolta in condizioni di sicurezza".(Com)