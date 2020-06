Immigrazione: Bernini (Fi), irresponsabile abolire decreti sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd preme perché, prevedendo nuove ondate migratorie, il governo abolisca subito i decreti sicurezza. È un po’ come chiedere di abbattere le dighe in vista di un’alluvione. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Il fallimento della sanatoria per seicentomila irregolari non ha evidentemente insegnato nulla: non è servita all’agricoltura, registra adesioni del tutto irrisorie ma, soprattutto, sta producendo l’effetto opposto a quello sperato nella lotta alla piaga del caporalato. Si moltiplicano infatti le denunce secondo cui, per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, molti immigrati sono costretti a pagare ingenti somme proprio ai caporali che offrono loro contratti di lavoro fittizi", aggiunge. "Con l’Italia impoverita dal Covid la politica di incentivare altri sbarchi è del tutto irresponsabile: si vuol tornare al 2015, quando l’accoglienza indiscriminata ha prodotto la situazione di degrado nelle nostre città che ora la sinistra imputa ai decreti sicurezza", afferma ancora Bernini. (Rin)