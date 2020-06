Russia: Lavrov, possibile lanciare partenariato con la Francia in periodo di crisi europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento in cui l'Europa vive una crisi di fiducia su larga scala, un partenariato tra la Russia e la Francia, che condividono la responsabilità di mantenere la pace come membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, contribuirebbe a migliorare la situazione globale. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. "L'area euroatlantica sta affrontando una grande crisi di fiducia. Non è stata costruita un'Europa veramente unita. Il potenziale su larga scala per l'interazione tra Russia e Unione Europea, infatti, non è stato realizzato. Gli imprenditori europei, compresi quelli francesi, stanno subendo perdite", ha detto Lavrov. "Siamo convinti che un partenariato diffuso tra Mosca e Parigi, che condividono la speciale responsabilità di mantenere la pace internazionale, in quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, contribuirebbe al miglioramento della situazione a livello europeo, nonché a livello globale", ha aggiunto il ministro degli Esteri, osservando come Mosca abbia accolto con favore l'iniziativa del presidente francese Emanuel Macron di creare un sistema di sicurezza europeo, che non si oppone alla Russia ma lo include.(Rum)