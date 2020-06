Fase 3: Conte a opposizioni, dateci una mano su Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata degli Stati generali sull'economia, ha affermato che "se porteremo a casa il recovery fund sarà una vittoria per il paese. Rivolgo un appello all'opposizione: siccome c'è da lavorare su questo progetto, e siccome non abbiamo portato a casa il risultato visto che c'è un dibattito aperto, chiedo loro di lavorare per darci una mano nell'interesse nazionale". Anche parlando con gli alleati europei "del blocco di Visegrad" che si oppongono al Recovery fund. (Rin)