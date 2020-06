Coronavirus: Manfredi, Italia all'avanguardia anche su vaccino grazie a gioco di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo europeo per il vaccino anti-Covid è la dimostrazione di un lavoro di squadra che funziona e vede coinvolti la presidenza del Consiglio, il ministero della Salute, quello degli Affari Esteri e il ministero dell'Università e della Ricerca scientifica. Lo dice in un comunicato Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, dopo la firma che porterà l'Europa a produrre il vaccino anche in Italia. "L'accordo conferma anche l'Italia come Paese all'avanguardia sul tema della ricerca" aggiunge Manfredi "anche perché lo sviluppo del vaccino è dovuto anzitutto ai ricercatori italiani che hanno lavorato in sinergia con il governo italiano, l'Europa e l'Università di Oxford. Un bellissimo esempio di collaborazione leale e costruttiva". (Rin)