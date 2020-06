Trasporti: Usb, giovedì sciopero nazionale del Tpl, a Milano dalle 18 alle 22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per giovedì 18 giugno l'Unione Sindacale di Base (USB Lavoro Privato) ha proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 4 ore " a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività nella Fase 2; nessuna misura a sostegno dei lavoratori del Tpl varata dal Governo; ri- pubblicizzazione dei servizi essenziali". A livello territoriale, USB Lavoro Privato Lombardia, in adesione alla proclamazione nazionale, ha indicato le modalità che variano da città a città. A Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle ore 18 alle ore 22. (Com)