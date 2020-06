Messico: coronavirus, per la prima volta incremento di oltre 5 mila casi in un giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco, comunque, non è ancora stato raggiunto. Il governo messicano ha dichiarato di aspettarselo per la prossima settimana. I consulenti dell’esecutivo hanno avvertito che l’epidemia potrebbe causare oltre 35 mila morti nel paese o addirittura 60 mila se non saranno prese precauzioni adeguate. All’inizio di giugno è stata avviata la graduale ripresa di tutte le attività produttive, dopo il blocco di quelle non essenziali imposto nei mesi di aprile e maggio. Secondo le stime ufficiali e di istituzioni internazionali l’economia messicana dovrebbe contrarsi di oltre il sette per cento quest’anno e ha già perso più di un milione di posti di lavoro formali a causa del crollo della produzione industriale. (Mec)