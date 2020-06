Coronavirus: in Ucraina 753 nuovi casi di contagio, numero record da inizio epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati registrati 753 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Ucraina. Il dato in questione rappresenta l'incremento giornaliero più elevato dall'inizio dell'epidemia nel paese, come hanno reso noto oggi le autorità di Kiev. Il numero complessivo di casi in tutto il paese è salito dunque a 30.506 casi, con 880 decessi. Secondo le autorità sanitarie ucraine, dall'inizio della pandemia di coronavirus sono stati condotti 479.111 test nel paese. Nonostante l'incremento dei contagi, il vice ministro della Sanità Viktor Liashko ha escluso per il momento nuove misure di restrizione in Ucraina. (Res)