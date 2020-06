Messico: coronavirus, economia formale ha perso più di un milione di posti di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana sono stati pubblicati due rapporti molto negativi sulle prospettive dell’economia messicana. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha previsto che il paese chiuderà il 2020 con una contrazione del 7,7 per cento, che potrebbe arrivare all’8,6 per cento nel caso di una seconda ondata pandemica. La prima stima è in linea con quella della Banca mondiale secondo cui la crisi sanitaria costerà all’economia del Messico il 7,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2020. Secondo l’Ocse il paese registrerà una crescita del tre per cento nel 2021 nello scenario migliore e del due per cento in quello peggiore. La Banca mondiale si aspetta un rimbalzo del tre per cento. (Mec)