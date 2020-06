Libano: premier Diab, è fallito tentativo di colpo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di colpo di Stato in Libano è fallito. Lo ha dichiarato il primo ministro libanese, Hassan Diab in un discorso alla nazione a seguito delle manifestazioni avvenute in questi giorni. "Non permetteremo che i soldi delle persone vengano sprecati", ha dichiarato. Dopo diverse notti di violente proteste a Beirut e nelle province, Diab ha dichiarato che un "tentativo di colpo di Stato", attraverso il crollo della lira libanese contro il dollaro e le tensioni settarie è fallito, ribadendo che le attività bancarie libanesi saranno protette mentre il paese sta attraversando la peggiore crisi economica e finanziaria degli ultimi 30 anni. “Negli ultimi giorni, abbiamo sventato un complotto sul prezzo del dollaro prendendo decisioni per porre fine a una serie di ricatti contro cittadini e lo Stato”, ha dichiarato il premier libanese. “Non vogliamo rimanere al potere senza efficienza e senza attuare il nostro piano per rompere lo stallo causato dai corrotti", ha aggiunto il primo ministro, il quale facendo riferimento al precedente establishment politico ha affermato: “Non siamo e non saremo mai come loro". Il dollaro è stato scambiato nei giorni scorsi a 5.000, o addirittura 6.000 lire libanesi sul mercato nero, scatenando una serie di manifestazioni degenerate in scontri con le forze dell'ordine.(Res)