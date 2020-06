Argentina: crisi del debito, negoziati prorogati fino al 19 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per la ristrutturazione del debito estero dell'Argentina si prolungheranno fino al 19 giugno. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Martin Guzman, rinnovando un termine che sarebbe dovuto scadere nella serata di venerdì 12. "Si proroga la data di chiusura dell'offerta per poterla integrare" con quanto emerso negli "accordi confidenziali", che si protrarranno fino a martedì prossimo, ha precisato Guzman. L'offerta argentina prevede una moratoria di tre anni e una riduzione del 62 per cento degli interessi (pari a 37 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento del capitale (3,6 miliardi) su un totale di 66,2 miliardi di dollari di debito e deve ottenere come minimo l'accettazione dell'85 per cento dei possessori di titoli emessi prima del 2016 e del 66,6 per cento dei possessori di titoli emessi dopo il 2016. Si tratta della terza proroga. Questa settimana Guzman ha spiegato in un'intervista al quotidiano brasiliano "Valor" che la premessa "non negoziabile" è la sostenibilità. La possibilità di una proroga ulteriore era stata ventilata anche dallo stesso presidente Alberto Fernandez. (segue) (Abu)