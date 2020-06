Francia: Marsiglia, avviata indagine per frode contro esponenti partito I repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore della repubblica della città di Marsiglia, Dominique Laurens, ha annunciato oggi l’avvio di un’indagine preliminare in merito a una possibile frode nei confronti degli attivisti e dei candidati del partito I repubblicani (Lr). L’indagine, accompagnata da una serie di perquisizioni nella sede locale della formazione, arriva a poche settimane dal secondo turno delle elezioni amministrative e colpisce la candidata di Lr, Martine Vassal. Come emerso nei giorni scorsi da fonti stampa, un collaboratore di Vassal avrebbe distribuito a potenziali elettori una serie di documenti utili per evitare di comparire di fronte alla polizia o a ufficiali giudiziari. (segue) (Frp)