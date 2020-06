Francia: Marsiglia, avviata indagine per frode contro esponenti partito I repubblicani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Marsiglia, seconda città del paese, il primo turno ha visto arrivare in testa a sorprese Michèle Rubirola, candidata di Printemps marseillais (Primavera marsigliese), l'alleanza locale dei partiti di sinistra, con il 23,44 per cento. Seconda la rappresentante dei Repubblicani, Martine Vassal, che ha ottenuto il 22,32 per cento nonostante il sostegno fornito dal sindaco uscente, Jean-Claude Gaudin, alla guida della città dal 1995. Terzo il Rassemblement National con Stéphane Ravier, che ha raccolto il 19,45 per cento delle preferenze e si presenterà anche lui al secondo turno. Per il 28 giugno il partito ambientalista di Europa Ecologia-I verdi (Ee-Lv) ha deciso di allearsi con Printemps marseillais, che racchiude undici formazioni di sinistra in sei degli otto settori della città. Vassal ha sofferto le tante divisioni della destra a livello locale, soprattutto quella con il candidato dissidente Bruno Gilles, che dopo essere uscito dal partito ha deciso di mantenere a sua candidatura da indipendente ottenendo il 10,65 dei voti. Il pretendente de La République ne marche, Yvon Berland, (7,88 per cento al primo turno), si presenta al ballottaggio solamente per il sesto e per l'ottavo arrondissement. (Frp)