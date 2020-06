Libia: presidente algerino Tebboune, ritorno ai negoziati è indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno delle parti in conflitto in Libia ai negoziati è indispensabile. Lo ha dichiarato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, in un’intervista rilasciata ai media algerini. Ribadendo che "la soluzione per la Libia non può essere militare", il presidente ha ricordato che l'Algeria è equidistante da tutte le parti ed è pronta ad aiutare a porre fine alla crisi e allo spargimento di sangue. "Il sangue che scorre in Libia è davvero quello dei libici e non di quelli che nel paese conducono una guerra per procura", ha dichiarato il presidente algerino, stimando che "qualunque sia il numero delle vittime, il ritorno al tavolo dei negoziati è indispensabile”. Intanto, questo pomeriggio è giunto in visita in Algeria il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh. Secondo quanto riferiscono i media algerini, Saleh è stato ricevuto dal presidente dell’Assemblea del popolo algerino, Slimane Chenine, e dal ministro degli Esteri, Sabri Boukadoum.(Ala)