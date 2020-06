Repubblica Ceca: premier Babis attacca dirigenti locali del partito Ano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco Andrej Babis ha espresso la propria preoccupazione per il comportamento di alcuni esponenti del partito Ano a livello locale. In un’intervista al portale “Novinky.cz”, il capo dell’esecutivo ha sottolineato come molti governatori e leader della formazione a livello regione siano “molto propensi a parlare in pubblico, ma restano silenti quando c’è da lavorare”. Babis ha espresso dei dubbi sulla capacità di Ano di vincere alle elezioni regionali, proprio a causa dell’atteggiamento di alcuni esponenti locali. In merito alla situazione interna alla formazione, il premier ha rilevato come non sia interessato “a cooperare con persone che sono entrate nel partito solo per il proprio interesse”. “Sto lavorando per cambiare in meglio il paese, dedicando dieci anni della mia vita a questo e non permetterò che talune persone rovinino tutto questo”, ha aggiunto Babis. (Vap)