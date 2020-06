Algeria: Tebboune, governance paese verso un regime semi-presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di governo dell’Algeria andrà probabilmente verso un regime semi-presidenziale. Lo ha dichiarato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, in un’intervista rilasciata ai media algerini. Secondo il capo dello Stato, l’obiettivo principale è uscire dal "rigido" regime presidenziale. Inoltre, il presidente Tebboune ha sollevato un altro punto che appare nella bozza del progetto preliminare dell'emendamento costituzionale sottoposto al dibattito, vale a dire la partecipazione dell'Esercito popolare nazionale (Anp) alle operazioni militari al di fuori del frontiere, sostenendo che tale partecipazione "avverrà solo con il sostegno delle persone attraverso i loro rappresentanti in parlamento". "Avremo una Costituzione chiara e trasparente e il nostro esercito avrà l'opportunità di aderire alle decisioni degli organismi internazionali e regionali di partecipare alle missioni di mantenimento della pace", ha aggiunto Tebboune. “La nostra filosofia rimarrà la stessa e non cambierà mai", ha dichiarato il presidente, osservando che se le Forze armate dovranno partecipare a operazioni al di fuori dei confini, ciò avverrà "sotto la copertura della Legge e della Costituzione e per compiere missioni pacifiche per la difesa dell'Algeria". Per quanto riguarda la situazione sanitaria, il presidente Tebboune ha sottolineato che tutte le decisioni da prendere in merito al de-confinamento "saranno decisioni basate sulla scienza e non politiche o amministrative". (segue) (Ala)