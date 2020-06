Algeria: Tebboune, governance paese verso un regime semi-presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur ammettendo i molteplici impatti della pandemia di coronavirus, il presidente algerino ha minimizzato l'impatto finanziario, dicendo che “non vi è stato un impatto considerevole perché avevamo preso le necessarie precauzioni". In merito alle categorie più colpite dalle conseguenze della pandemia, Tebboune ha dichiarato che lo Stato "non abbandonerà i giovani disoccupati". "La politica nazionale di solidarietà sarà mantenuta e nessun cittadino sarà danneggiato", ha aggiunto, annunciando che i prossimi giorni vedranno la revoca delle restrizioni per alcune attività commerciali. Inoltre, il presidente della Repubblica ha ritenuto che "è ancora troppo presto per parlare di apertura dello spazio aereo", precisando che tale decisione è di competenza degli specialisti e dovrebbe tenere conto della sicurezza sanitaria dei cittadini”. (Ala)