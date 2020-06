Algeria: Tebboune, paese ha requisiti per promuovere stabilità nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria è un paese qualificato per mediare i conflitti e promuovere la stabilità nella regione del Nord Africa. Lo ha dichiarato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, in un’intervista rilasciata ai media algerini. Per quanto riguarda le relazioni diplomatiche con alcuni paesi, in particolare la Francia, Tebboune ha chiarito che i due paesi “sono due grandi Stati, uno in Africa e uno in Europa e hanno interessi comuni che li obbligano a lavorare insieme, ma “tale buone intenzione a volte si scontra con i tentativi delle lobby che vogliono provocare conflitti e conseguenza danneggiare questi interessi". Nel contesto delle relazioni con i paesi stranieri, Tebboune ha citato anche i rapporti tra Algeria e Stati Uniti, sottolineando "l'amicizia di lunga data e il rispetto reciproco" esistenti tra i due paesi, oltre agli accordi strategici relativi alla lotta contro il terrorismo e altri in campo economico. Il presidente Tebboune ha anche citato la Germania, ricordando importanti relazioni economiche bilaterali in molteplici settori. Il presidente ha inoltre precisato che la maggior parte di questi paesi e molti altri condividono la visione dell'Algeria in merito al dossier libico e constatano sempre più che "l'Algeria sta avanzando sulla strada della democrazia".(Ala)